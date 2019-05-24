В Австралии запускают ScUber. Фото: uber.com

https://racurs.ua/n122316-v-avstralii-poyavilos-pervoe-v-mire-podvodnoe-taksi-ot-uber-video.html

Ракурс

Американская компания Uber (Убер) представила услугу подводного такси ScUber, первыми ею могут воспользоваться в Австралии.

Loading...

Пользователи смогут бронировать путешествие по большому барьерному рифу. Этим сервисом сможет воспользоваться лишь ограниченное количество пользователей в период с 27 мая по 18 июня. Об этом сообщается на веб-странице компании.

Подводное путешествие в Австралии будет стоить 3 тыс. дол. Перевозки под водой станут постоянными в том случае, если услуга ScUber будет пользоваться популярностью.

Напомним, в январе 2019 года такси Uber в Брюсселе признали незаконным. Брюссельский суд по коммерческим вопросам принял решение, что за каждую незаконную поездку на Uber будет налагаться штраф в размере 10 тыс. евро.