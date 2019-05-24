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Ракурс
В Австралии запускают ScUber. Фото: uber.com

В Австралии появилось первое в мире подводное такси от Uber (ВИДЕО)

24 мая 2019, 13:29
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Американская компания Uber (Убер) представила услугу подводного такси ScUber, первыми ею могут воспользоваться в Австралии.

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Пользователи смогут бронировать путешествие по большому барьерному рифу. Этим сервисом сможет воспользоваться лишь ограниченное количество пользователей в период с 27 мая по 18 июня. Об этом сообщается на веб-странице компании.

Подводное путешествие в Австралии будет стоить 3 тыс. дол. Перевозки под водой станут постоянными в том случае, если услуга ScUber будет пользоваться популярностью.

Напомним, в январе 2019 года такси Uber в Брюсселе признали незаконным. Брюссельский суд по коммерческим вопросам принял решение, что за каждую незаконную поездку на Uber будет налагаться штраф в размере 10 тыс. евро.

Источник: Ракурс


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