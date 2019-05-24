Митрополит Епіфаній, фото: Адміністрація президента України

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Священний синод православної церкви України (ПЦУ) заборонив архієреям і клірикам брати участь у виборах, які суперечать сану.

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Про це на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання синоду повідомив очільник ПЦУ митрополит Епіфаній.

За його словами, особливо ця заборона стосується виборів до Верховної Ради.

Митрополит зазначив, що священнослужителі мають право брати участь лише в виборах на місцевому рівні. Тобто, з благословіння того чи іншого архієрея священнослужитель має право взяти участь у виборах до міської ради, селищної чи територіальної громади.

Священнослужитель … може обіймати з благословення архієрея тільки ту посаду, яка не є посадою постійною, — зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, нещодавно почесний патріарх ПЦУ Філарет, заявив, що вважає Епіфанія несамостійним у питаннях керівництва церквою. Коментуючи цю заяву митрополит зазначив, що ПЦУ базується на демократичних засадах, тому він, як очільник церкви, не може самостійно ухвалювати певні рішення, зокрема не може самостійно змінювати статут.