Мангер заявив, що пройшов перевірку на поліграфі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n122322-sprava-gandzuk-manger-zayavyv-scho-proyshov-perevirku-na-poligrafi-dokument.html

Ракурс

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив, що пройшов перевірку на поліграфі в одному із приватних центрів Херсона.

Loading...

Процедура тривала приблизно чотирьох годин, можна було відповідати тільки «так» або «ні». Чиновник запевняє, що пристрій показав його непричетність до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це Мангер написав 24 травня на власній сторінці у Facebook.

Отже, поліграф (він же детектор брехні) пройдено. Відповіді на найболючіші питання, що цікавлять громадськість, надані. Чи знав я про те, що планується напад на Катерину Гандзюк? — ні. Чи брав я коли-небудь участь у цих жахливих діях? — ні. Чи знаю я, де замовник? — ні. Поліграф показав: ці та інші відповіді — правдиві. Днями я пройшов цю процедуру, яку проводила експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів, психолог Тетяна Пономарьова, — йдеться у повідомленні.

Мангер додав, що відповів «ні» на запитання про те, чи причетний він до організації нападу на Катерину Гандзюк.

Водночас спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко на власній сторінці у Facebook повідомив, що слідчі не візьмуть до уваги результати проходження Мангером поліграфа. Лисенко пояснив, що суд постановив Мангеру пройти судову психологічну експертизу із застосуванням комп’ютерного поліграфа. Цю експертизу повинні були провести фахівці Міністерства юстиції України. Спікер ГП відзначив, що Мангер пройшов дослідження за власною ініціативною.

Нагадаємо, 7 травня у справі Гандзюк Генеральна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’ятьох осіб, обвинувачених у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.