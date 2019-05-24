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Ракурс
Під час підписання меморандуму, фото: телеканал «Прямий»

БПП «Солідарність» та ГО «Солідарна справа громад» підписали меморандум (ВІДЕО)

24 тра 2019, 15:33
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Блок Петра Порошенка «Солідарність» та громадська організація «Солідарна справа громад» підписали меморандум.

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Урочисте підписання відбулося під час форуму «Солідарної справи громад».

З боку громадської організації меморандум підписала голова управління «Солідарної справи громад» Антоніна Бузіла, з боку «Солідарності» — керівник секретаріату партії народний депутат Максим Саврасов.

Саврасов зазначив, що представить цей меморандум на підготовчому з’їзді своєї партії.

Я вважаю, що ми зробили правильну справу, — зазначив Саврасов.

Сьогоднішній форум також відвідав екс-президент України Петро Порошенко. У своєму виступі він закликав всі демократичні сили об'єднатися для участі в парламентських виборах, а також наголосив на необхідності створення нової партії з новою назвою та новою командою.

Зокрема, під час форуму прозвучала ініціатива перейменувати «Солідарність» на «Європейську солідарність».

Нагадаємо, Порошенко сьогодні заявив, що указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту є неконституційним. Екс-президент також повідомив, що його політсила братиме участь у парламентських виборах.

Джерело: Ракурс


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