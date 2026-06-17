Російський обстріл Києво-Печерської лаври потрапив на відео. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214473-moment-rosiyskogo-udaru-po-kyievo-pecherskiy-lavri-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Момент влучання російського дрона по Києво-Печерській лаврі в ніч на 15 червня потрапив на відео.

Ворожий БпЛА влучив у головний храм Лаври — Успенський собор. Камера зафіксувала на відео момент удару та охоплений вогнем храм після влучання. Також на кадрах можна побачити наслідки атаки на святиню. Про це Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 17 червня повідомив у Facebook.

Охоплений полум’ям храм — це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність, — йдеться у повідомленні.

У заповіднику зазначили, що вже не вперше святиню намагалися знищити. Однак щоразу Лавру відроджувати та відновлювали.

Нагадаємо, 15 червня внаслідок масованого російського обстрілу Києва зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра. Спалахнула пожежа на даху Успенського собору після влучання у Степанівський приділ. Рятувальники загасили вогонь, але собор зазнав пошкоджень. Зафіксоване пошкодження іконостасу, розписів та фресок.

З Лаври змушені були терміново евакуювати стародавні ікони та інші богослужбові предмети, які могли опинитися під загрозою через наслідки обстрілу.