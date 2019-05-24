Епифаний и Филарет. Фото:

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Синод Православной церкви Украины на сегодняшнем заседании в Софии Киевской не убедил почетного патриарха Филарета в том, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила деятельность, когда вошла в состав ПЦУ

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На синоде обсудили ситуацию, которая сложилась в Православной церкви Украины, речь шла о заявлении Филарета о том, что Киевский патриархат существует и его не сняли с регистрации. Об этом на брифинге отметил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Хотя все мы пытались убедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет УПЦ КП — Киевский патриархат лег в основу единой поместной православной церкви. Поэтому в определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении, — сообщил он.

Епифаний заверил, что у него нет личного конфликта с Филаретом и заявил о конфликте иерарха со всей ПЦУ. Предстоятель подчеркнул, что Филарета не будут наказывать за его заявления и действия.

Эти заявления являются заявлениями одного из иерархов единой поместной православной церкви, которые не имеют поддержки ни со стороны архиереев, ни со стороны духовенства, ни со стороны украинского народа, — заверил митрополит.

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет после синода заявил, что на Епифания влияют промосковские силы, которые настроены разрушить Киевский патриархат. Священнослужитель добавил, что является сторонником ПЦУ, но считает, что внутри должен сохраниться Киевский патриархат. По словам Филарета, он является гарантом независимости украинской церкви.

Что интересно, на нашего предстоятеля митрополита Епифания влияют антиукраинские, промосковские силы. Поэтому из-за этого принимаются негативные решения. Я вам когда-то скажу, кто такие промосковские силы. Я их чувствую. Если надо, скажу по именам. Но сейчас не скажу, — отметил Филарет.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний созвал синод, чтобы оценить текущее состояние дел в церкви, а также, возможно, обсудить заявления патриарха Филарета о том, что в украинской церкви произошел раскол.