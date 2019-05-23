Переговори України з МВФ відновляться восени, фото — Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n122281-peregovory-ukrayiny-z-mvf-vidnovlyatsya-voseny-svitovyy-bank.html

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Україна восени може почати переговори з МВФ про довгострокову програму кредитування. Таким є прогноз Світового банку, який 23 травня оприлюднила в Києві директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

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Вона вважає, що нова довгострокова програма фінансування необхідна для України, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Кахконен розповіла про це під час презентації оновленого економічного прогнозу Світового банку.

Ця інституція також сподівається, що новий уряд, який буде сформовано після виборів до парламенту, буде дотримуватися умов програми з МВФ.

Представниця Світового банку вирішила не коментувати перші кадрові призначення президента Володимира Зеленського. Водночас вона відзначає, що Світовий банк очікує призначень на високі посади «освічених і кваліфікованих фахівців з високим рівнем доброчесності».

Раніше повідомлялося, що місія МВФ скоротила строки візиту до Києва через розпуск парламенту і несподівані кадрові призначення президента Володимира Зеленського. Місія почала роботу в Києві 21 травня і мала перебувати в Україні 14 днів, після чого планувалося ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд дол.

У цьому році Україна потребує нових позик від МВФ, оскільки проходить один з пікових періодів зовнішніх виплат та існує загроза технічного дефолту.

Згодом представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що МВФ продовжить співпрацю з Україною після парламентських виборів та формування коаліції. Він вважає, що фонд активізує співпрацю з Україною після перевиборів до Верховної Ради.

Герус відзначив, що однією з вимог МВФ є повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.