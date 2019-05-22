Дострокові вибори в Раду можуть вплинути на співпрацю з МВФ. Фото: ideologs.com

https://racurs.ua/ua/n122237-mvf-prodovjyt-spivpracu-z-ukrayinou-pislya-parlamentskyh-vyboriv-ta-formuvannya-koaliciyi.html

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Міжнародний валютний фонд активізує співпрацю з Україною після перевиборів до Верховної Ради.

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Наразі на поточну співпрацю України з МВФ за програмою stand by можуть вплинути деякі чинники — дострокові вибори до парламенту, відсутність коаліції у Верховній Раді та невизначеність з Кабінетом міністрів. Про це 22 травня заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус у кулуарах парламенту, передає «Інтерфакс-Україна».

Думаю, питання в тому, що МВФ хоче розуміти, хто буде урядом, хто буде коаліцією, з ким буде вестися подальша співпраця — все-таки горизонт співпраці більше, ніж місяць-два. Думаю, вони зараз будуть проводити якісь зустрічі і консультації. А через два місяці будуть оновлювати ситуацію за підсумками виборів і нового уряду, — заявив Герус.

Представник президента відкинув припущення, що на стан співпраці з Фондом могли вплинути будь-які недавні кадрові призначення. Раніше про це написали окремі ЗМІ.

Герус зазначив, що співпраця з МВФ чітко регламентована меморандумом, в якому містяться певні вимоги. Однієї з цих вимог є повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

За словами представника Зеленського в уряді, наразі у Міжнародного валютного фонду немає ніяких нових вимог або претензій щодо ціни на газ, оскільки раніше цей пункт вже було виконано в меморандумі. Герус наголосив, що питання цін на газ для населення, як і раніше, актуальне. Переговорами з МВФ в команді президента Володимира Зеленського займається екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, 21 травня у Києві почала роботу місія МВФ. Повідомлялося, що в Україні вона перебуватиме 14 днів й після роботи ухвалить рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд дол. Крім того, до Києва прилетіли й представники Євросоюзу, які розглядають рішення про продовження програми макроекономічної допомоги та виділення нового траншу у розмірі 500 млн євро.

Вже 22 травня ЗМІ повідомили, що місія МВФ повертається до Сполучених Штатів Америки й не переглядатиме програму співпраці.