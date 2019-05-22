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У Кремлі відреагували на можливий референдум в Україні щодо миру з РФ, фото — Кореспондент

У Кремлі відреагували на можливий референдум в Україні щодо миру з РФ

22 тра 2019, 15:16
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Кремль вважає внутрішньою справою України референдум про відносини з Росією, можливість проведення якого припустив 21 травня новий очільник Адміністрації президента Андрій Богдан.

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Про це повідомив журналістам в Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, Москва «чекає конкретних кроків щодо поліпшення відносин від Києва, але поки не бачить їх».

Представник Кремля перелічив традиційний перелік вимог Москви до Києва, зокрема, виконання мінських угод, врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми і нормалізація двосторонніх відносин.

Пєсков заявив, що між двома країнами відсутні збройні конфлікти, а є тільки «громадянська війна в Україні».

Ми очікуємо пояснення, щоб зрозуміти, про що йдеться. Головне, щоб був толк, щоб була ефективність від референдумів, — повідомив прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, що новий глава Адміністрації президента України Андрій Богдан заявив у вівторок, що президент Володимир Зеленський має намір ініціювати проведення референдуму з питання переговорного процесу між Україною та Росією. Богдан уточнив, що питання референдуму будуть стосуватися збройного конфлікту на Донбасі, у якому бере участь й Росія.

Джерело: Ракурс


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999

У Кремлі відреагували на можливий референдум в Україні щодо миру з РФ

Кремль вважає внутрішньою справою України референдум про відносини з РФ. Представник Путіна заявив, що між країнами відсутні збройні конфлікти, а є тільки «громадянська війна в Україні»

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