ДТП в Італії: перекинувся автобус із російськими туристами, є жертви. Фото: Sobkor.net

https://racurs.ua/ua/n122235-dtp-v-italiyi-perekynuvsya-avtobus-iz-rosiyskymy-turystamy-ie-jertvy-foto.html

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ДТП в Італії сталася за участю автобуса, який перевозив українських туристів по автодорозі Сієна — Флоренція. Він злетів із траси і перекинувся 22 травня.

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В автобусі перебували 60 туристів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один турист, імовірно, жінка-керівник туристичної групи, загинула. Про це повідомляє Sienafree.

Ще десятеро осіб дістали травми. Четверо осіб із десяти перебувають у лікарні Сієни у тяжкому стані, а ще четверо — дістали травми середньої тяжкості.

Наразі встановлюються обставини ДТП: як сталася аварія, громадяни яких країн перебували в автобусі та чи є у них страховка.

Прес-секретар Російського союзу туристичної індустрії Ірина Тюріна уточнила в коментарі РБК, що є ймовірність того, що туристи не були громадянами РФ. Можливо, це були просто російськомовні люди.

Нагадаємо, в квітні 2019 року на автодорозі Алмати-Ташкент водій за кермом Toyota Camry зіткнувся з припаркованою вантажівкою. Внаслідок аварії постраждали 11 осіб.