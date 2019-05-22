ДТП в Италии: перевернулся автобус с российскими туристами, есть жертвы. Фото: Sobkor.net

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ДТП в Италии произошло с участием автобуса, который перевозил украинских туристов по автодороге Сиена — Флоренция. Он слетел с трассы и перевернулся 22 мая.

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В автобусе находились 60 туристов. В результате дорожно-транспортного происшествия один турист, предположительно, женщина-руководитель туристической группы, погиб. Об этом сообщает Sienafree.

Еще десять человек были травмированы. Четыре человека из десяти находятся в больнице Сиены в тяжелом состоянии, а еще четыре — получили травмы средней тяжести.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП: как произошла авария, граждане каких стран находились в автобусе и есть ли у них страховка.

Пресс-секретарь Российского союза туристической индустрии Ирина Тюрина уточнила в комментарии РБК, что есть вероятность того, что туристы не были гражданами РФ. Возможно, это были просто русскоговорящие люди.

Напомним, в апреле 2019 года на автодороге Алматы-Ташкент водитель за рулем Toyota Camry столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате аварии пострадали 11 человек.