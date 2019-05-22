Низка депутатів покинула фракцію БПП. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n122234-frakciu-bpp-pokynuly-chetvero-nardepiv.html

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Із парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» вийшли четверо парламентарів.

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Депутати Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм вже не перебувають у складі БПП. Про це 22 травня заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час сесії парламенту.

Згідно з поданими заявами та відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів України Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу депутатської групи «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді України, — зачитала текст Геращенко.

Віце-спікер додала, що в українському парламенті створено міжфракційне депутатське об'єднання «Бізнесварта». Представники цього об'єднання раніше заявляли, що захищатимуть підприємців. Співголовами якого обрано народних депутатів Івана Мірошниченка та Сергія Лабазюка.

Після цього спікер парламенту Андрій Парубій закрив позачергове пленарне засідання. Наступне чергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 28 травня.

Нагадаємо, ще 28 лютого народні депутати Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук вийшли із провладної фракції БПП у Верховній Раді. Найєм назвав сьогоднішнє рішення формальністю, адже вже давно перебуває «по різні боки ціннісних барикад», а Заліщук тоді заявила, що «не бачить можливості і сенсу мати жодної прив‘язки до БПП», оскільки «обкрадання солдат — це за межею людяності».