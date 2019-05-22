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Ракурс
Ряд депутатов покинул фракцию БПП. Фото: InfoResist

Фракцию БПП покинули четыре народных депутата

22 мая 2019, 14:45
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Из парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» вышли четыре парламентария.

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Депутаты Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем уже не находятся в составе БПП. Об этом 22 мая заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время сессии парламента.

Согласно поданным заявлениям и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады объявляю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины, — зачитала Геращенко текст.

Вице-спикер добавила, что в украинском парламенте создано межфракционное депутатское объединение «Бизнесварта». Представители этого объединения ранее заявляли, что будут защищать предпринимателей. Сопредседателями которого избраны народные депутаты Ивана Мирошниченко и Сергея Лабазюк.

После этого спикер парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание. Следующее очередное пленарное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 28 мая.

Напомним, еще 28 февраля народные депутаты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук вышли из провластной фракции БПП в Верховной Раде. Найем назвал сегодняшнее решение формальностью, ведь уже давно находится «по разные стороны ценностных баррикад», а Залищук заявила тогда, что «не видит возможности и смысла иметь никакой привязки к БПП», поскольку «обворовывание солдат — это за гранью человечности».

Источник: Ракурс


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