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В Кремле отреагировали на возможный референдум в Украине о мире с РФ, фото — Корреспондент

В Кремле отреагировали на возможный референдум в Украине о мире с РФ

22 мая 2019, 15:16
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Кремль считает внутренним делом Украины референдум об отношениях с Россией, возможность проведения которого предположил 21 мая новый глава Администрации президента Андрей Богдан.

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Об этом сообщил журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва «ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева, но пока не видит их».

Представитель Кремля перечислил традиционный перечень требований Москвы к Киеву, в частности, выполнение минских соглашений, урегулирование внутриукраинской проблемы и нормализация двусторонних отношений.

Песков заявил, что между двумя странами отсутствуют вооруженные конфликты, а есть только «гражданская война в Украине».

Мы ожидаем объяснения, чтобы понять, о чем идет речь. Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность от референдумов, — сообщил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что новый глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил во вторник, что президент Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Богдан уточнил, что вопрос референдума будет касаться вооруженного конфликта на Донбассе, в котором участвует и Россия.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
999

В Кремле отреагировали на возможный референдум в Украине о мире с РФ

Кремль считает внутренним делом Украины референдум об отношениях с РФ. Представитель Путина заявил, что между странами отсутствуют вооруженные конфликты, а есть только «гражданская война в Украине»

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