Досрочные выборы в Раду могут повлиять на сотрудничество с МВФ. Фото: ideologs.com

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Международный валютный фонд активизирует сотрудничество с Украиной после перевыборов в Верховную Раду.

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Сейчас на текущее сотрудничество Украины с МВФ по программе stand by могут повлиять некоторые факторы — досрочные выборы в парламент, отсутствие коалиции в Верховной Раде и неопределенность с Кабинетом министров. Об этом 22 мая заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус в кулуарах парламента, передает «Интерфакс-Украина».

Думаю, вопрос в том, что МВФ хочет понимать, кто будет правительством, кто будет коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество — все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два. Думаю, они сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства, — заявил Герус.

Представитель президента отверг предположение, что на состояние сотрудничества с Фондом могли повлиять любые недавние кадровые назначения. Ранее об этом написали отдельные СМИ.

Герус отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом, в котором содержатся определенные требования. Одного из этих требований является возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По словам представителя Зеленского в правительстве, сейчас у Международного валютного фонда нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ, поскольку ранее этот пункт уже был выполнен в меморандуме. Герус подчеркнул, что вопрос цен на газ для населения по-прежнему актуален. Переговорами с МВФ в команде президента Владимира Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, 21 мая в Киеве начала работу миссия МВФ. Сообщалось, что в Украине она будет находиться 14 дней и после работы примет решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долл. Кроме того, в Киев прилетели и представители Евросоюза, которые рассматривают решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро.

Уже 22 мая СМИ сообщили, что миссия МВФ возвращается в Соединенные Штаты Америки и не будет пересматривать программу сотрудничества.