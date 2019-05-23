Переговоры Украины с МВФ возобновятся осенью, фото — Корреспондент

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Украина осенью может начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе кредитования. Такой прогноз Всемирного банка 23 мая обнародовала в Киеве директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

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Она считает, что новая долгосрочная программа финансирования необходима для Украины, сообщает «Интерфакс-Украина». Кахконен рассказала об этом во время презентации обновленного экономического прогноза Всемирного банка.

Эта финансовая организация также надеется, что новое правительство, которое сформируют в Украине после выборов в парламент, будет соблюдать условия программы с МВФ.

Представительница Всемирного банка решила не комментировать первые кадровые назначения президента Владимира Зеленского. В то же время она отмечает, что Всемирный банк ожидает назначения на высокие должности «образованных и квалифицированных специалистов с высоким уровнем честности».

Ранее сообщалось, что миссия МВФ сократила сроки визита в Киев из-за роспуска парламента и неожиданных кадровых назначений президента Владимира Зеленского. Миссия начала работу в Киеве 21 мая и должна была находиться в Украине 14 дней, после чего планировалось принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долл.

В этом году Украина нуждается в новых займах от МВФ, поскольку проходит один из пиковых периодов внешних выплат и существует угроза технического дефолта.

Впоследствии представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что МВФ продолжит сотрудничество с Украиной после парламентских выборов и формирования коалиции. Он считает, что фонд активизирует сотрудничество с Украиной после перевыборов в Верховную Раду.

Герус отметил, что одним из требований МВФ является возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.