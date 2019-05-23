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Экономика Украины продолжит расти на уровне 2,7% в год, фото: «Днепр Час»

Всемирный банк обновил прогноз по экономике Украины

23 мая 2019, 14:52
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Всемирный банк оставил неизменным свой прогноз роста украинской экономики в 2019 году. В этом финансовом учреждении считают, что этот показатель составит 2,7%.

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Об этом во время пресс-конференции сообщила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает агентство «Укринформ».

В то же время Кахконен отметила, что этот год будет для Украины сложным из-за неуверенности инвесторов в связи с выборами. Кроме того, во Всемирном банке считают, что Украина будет сталкиваться с проблемами привлечения внешнего финансирования.

Козанех подчеркнула, что Украине, для сохранения тенденции к росту экономики, необходимо продолжать бороться с коррупцией, решить вопрос проблемных кредитов в государственных банках, а также снять мораторий на продажу земли.

В начале апреля свой прогноз по росту украинской экономики в 2019 году на уровне 2,7% подтвердил Международный валютный фонд (МВФ). По мнению экспертов МВФ, в 2020 году украинская экономика будет расти уже на уровне 3,0%.

Напомним, глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала недавно предупредил, что инвесторы негативно реагируют на последние кадровые назначения нового президента Украины Владимира Зеленского, в связи с чем Украина может столкнуться с оттоком инвестиций. Фиала отметил, что у инвесторов возникают сомнения в том, что Украина и в дальнейшем будет двигаться в направлении установления верховенства права.


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