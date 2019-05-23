Економіка України продовжить зростати на рівні 2,7% в рік, фото: «Днепр Час»

https://racurs.ua/ua/n122277-svitovyy-bank-onovyv-prognoz-schodo-ekonomiky-ukrayiny.html

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Світовий банк залишив незмінним свій прогноз зростання української економіки у 2019 році. У цій фінансовій установі вважають, що цей показник становитиме 2,7%.

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Про це під час прес-конференції повідомила директор Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, повідомляє агентство «Укрінформ».

Водночас Кахконен зазначила, що цей рік буде для України складним через невпевненість інвесторів у зв’язку із виборами. Крім того, у Світовому банку вважають, що Україна стикатиметься з проблемами залучення зовнішнього фінансування.

Козанех наголосила, що Україні, для збереження тенденції до зростання економіки, необхідно продовжувати боротися з корупцією, вирішити питання проблемних кредитів у державних банках, а також зняти мораторій на продаж землі.

На початку квітня свій прогноз щодо зростання української економіки у 2019 році на рівні 2,7% підтвердив Міжнародний валютний фонд (МВФ). На думку експертів МВФ, у 2020 році українська економіка зростатиме вже на рівні 3,0%.

Нагадаємо, очільник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала нещодавно попередив, що інвестори негативно реагують на останні кадрові призначення нового президента України Володимира Зеленського, у зв’язку з чим Україна може зіткнутися з відтоком інвестицій. Фіала наголосив, що у інвесторів виникають сумніви у тому, що Україна й надалі рухатиметься в напрямі встановлення верховенства права.