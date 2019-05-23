Британка носила тесное нижнее белье 16 лет и заработала дырку в груди. Фото: Cosmopolitan

https://racurs.ua/n122276-britanka-nosila-tesnoe-nijnee-bele-16-let-i-zarabotala-dyrku-v-grudi.html

Ракурс

Нижнее белье не по размеру стало причиной образования кисты в груди жительницы Великобритании. Женщина носила тесный бюстгальтер 16 лет. Белье ей подбирали консультанты.

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Линн Макконнелл, 51-летняя жительница Брайтона, с 2003 года покупала себе бюстгальтеры с косточкой размера 34GG. В них она всегда ощущала дискомфорт, но продавцы уверяли, что это нормально, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.

Со временем женщина обнаружила уплотнение посередине грудной клетки. Она сразу обратилась в клинику за медицинской помощью. Врачи решили, что у нее образовался гнойник в результате инфекции, и прописали антибиотики. Таблетки ей не помогли, поэтому женщина повторно отправилась в больницу.

Когда британку обследовали более тщательно, то нашли в груди женщины кисту и вырезали ее. После операции у нее осталась открытая рана, которая напоминала дырку. Заживала она еще три месяца.

После произошедшего женщина связалась с представителями компании, у которой покупала себе белье. Но там ответили, что ношение их бюстгальтеров не имеет отношения к физическим проблемам пострадавшей. При этом в Британском фонде кожи предполагают, что именно ношение тесного бюстгальтера стало причиной образования кисты.