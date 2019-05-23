Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Британка носила тісну спідню білизну 16 років і дістала кісту в грудях. Фото: Cosmopolitan

Британка носила тісну спідню білизну 16 років і дістала кісту в грудях

23 тра 2019, 14:36
999

Спідня білизна, підібрана не за розміром, стала причиною утворення кісти у грудях мешканки Великої Британії. Жінка носила тісний бюстгальтер 16 років. Білизну їй підбирали консультанти.

Loading...

Лінн Макконнелл, 51-річна мешканка Брайтона, з 2003 року купувала собі бюстгальтери з кісточкою розміру 34GG. У них вона завжди відчувала дискомфорт, але продавці запевняли, що це нормально, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Star.

Згодом жінка виявила ущільнення посередині грудної клітини. Вона відразу звернулася в клініку по медичну допомогу. Лікарі вирішили, що в неї утворився гнійник унаслідок інфекції, і прописали антибіотики. Таблетки їй не допомогли, тому жінка повторно вирушила до лікарні.

Коли британку обстежили ретельніше, то знайшли у грудях жінки кісту й вирізали її. Після операції у неї залишилася відкрита рана, яка нагадувала дірку. Заживала вона ще три місяці.

Після цього жінка зв’язалася з представниками компанії, в якої купувала собі білизну. Але там відповіли, що носіння їхніх бюстгальтерів не має стосунку до фізичних проблем постраждалої. При цьому в Британському фонді шкіри припускають, що саме носіння тісного бюстгальтера стало причиною утворення кісти.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Референдум про мир з РФ Зеленський назвав опитуванням (ФОТО)

Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи. Президент Зеленський назвав його можливе проведення способом з’ясувати думку суспільства

Новини України
17:07

Збройні сили успішно випробували «Вільху» — суто українську систему залпового вогню (ФОТО, ВІДЕО)

На полігоні в Одеській області відбулися випробування ракетних систем «Вільха-М» та «Вільха-Р». У серпні-жовтні відбудуться державні випробування цієї зброї, після чого її поставлять на озброєння ЗСУ

Новини України
16:35
Новини партнерів
Загрузка...