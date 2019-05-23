Британка носила тісну спідню білизну 16 років і дістала кісту в грудях. Фото: Cosmopolitan

https://racurs.ua/ua/n122276-brytanka-nosyla-tisnu-spidnu-bilyznu-16-rokiv-i-distala-kistu-v-grudyah.html

Ракурс

Спідня білизна, підібрана не за розміром, стала причиною утворення кісти у грудях мешканки Великої Британії. Жінка носила тісний бюстгальтер 16 років. Білизну їй підбирали консультанти.

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Лінн Макконнелл, 51-річна мешканка Брайтона, з 2003 року купувала собі бюстгальтери з кісточкою розміру 34GG. У них вона завжди відчувала дискомфорт, але продавці запевняли, що це нормально, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Star.

Згодом жінка виявила ущільнення посередині грудної клітини. Вона відразу звернулася в клініку по медичну допомогу. Лікарі вирішили, що в неї утворився гнійник унаслідок інфекції, і прописали антибіотики. Таблетки їй не допомогли, тому жінка повторно вирушила до лікарні.

Коли британку обстежили ретельніше, то знайшли у грудях жінки кісту й вирізали її. Після операції у неї залишилася відкрита рана, яка нагадувала дірку. Заживала вона ще три місяці.

Після цього жінка зв’язалася з представниками компанії, в якої купувала собі білизну. Але там відповіли, що носіння їхніх бюстгальтерів не має стосунку до фізичних проблем постраждалої. При цьому в Британському фонді шкіри припускають, що саме носіння тісного бюстгальтера стало причиною утворення кісти.