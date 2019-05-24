Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві сильна злива затопила вулиці. Фото: instagram/tatiana__grubnyk

У Києві сильна злива затопила вулиці (ФОТО, ВІДЕО)

24 тра 2019, 16:19
999

Сильна злива в Києві стала причиною затоплення деяких вулиць і навіть переходу в метро.

Loading...

Наслідки негоди найяскравіше виражені в Святошинському районі столиці. Так, вода залила площу героїв Бреста біля станції метро «Святошин».

Затоплений перехід в метро. Фото: Київ.дтп

Також через зливи вода залила проїжджу частину і деякі тротуари мікрорайону. Спускаючись під міст машини змушені долати «річку» з опадів, які досягають середини голос автомобілів.

Зазначимо, що Державна служба надзвичайних ситуацій в столиці попереджає киян про продовження дощу. Завтра також очікується шквальний вітер.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на заході України сильна повінь. Потоки води зруйнували міст і залили будинки. В одному з населених пунктів пропала 10-річна дитина, яку надалі знайшли загиблою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Кузня на Рибальському»: два провадження зареєструвало ДБР за заявами Портнова

Держбюро розслідувань зареєструвало два кримінальні провадження за заявами колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича. Ці провадження стосуються суднобудівельного підприємства «Кузня на Рибальському»

Новини України
16:57

Розпуск Ради: депутати просять допомоги у Конституційного суду (ФОТО, ВІДЕО)

«Народний фронт» спрямував до Конституційного суду України подання щодо визнання незаконним розпуску президентом нинішнього складу парламент. Документ підписали 62 народні депутати

Новини України
16:36
Новини партнерів
Загрузка...