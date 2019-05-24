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У Києві сильна злива затопила вулиці. Фото: instagram/tatiana__grubnyk
У Києві сильна злива затопила вулиці (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122327-u-kyievi-sylna-zlyva-zatopyla-vulyci-foto-video.htmlРакурс
Сильна злива в Києві стала причиною затоплення деяких вулиць і навіть переходу в метро.
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Наслідки негоди найяскравіше виражені в Святошинському районі столиці. Так, вода залила площу героїв Бреста біля станції метро «Святошин».
Також через зливи вода залила проїжджу частину і деякі тротуари мікрорайону. Спускаючись під міст машини змушені долати «річку» з опадів, які досягають середини голос автомобілів.
Зазначимо, що Державна служба надзвичайних ситуацій в столиці попереджає киян про продовження дощу. Завтра також очікується шквальний вітер.
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Як раніше повідомляв «Ракурс», на заході України сильна повінь. Потоки води зруйнували міст і залили будинки. В одному з населених пунктів пропала 10-річна дитина, яку надалі знайшли загиблою.
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