Энергоблок Ровенской АЭС отключили от сети. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n122352-energoblok-rovenskoy-aes-otkluchili-ot-seti.html

Ракурс

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) отключили от сети для проведения предупредительного ремонта. Согласно плану, энергоблок вывели на 113 суток и снова запустят 14 сентября.

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Энергоблок отключили сегодня в 8.14 утра. Причиной послужила неисправность в системе продувки первого контура третьего энергоблока. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской АЭС.

Сейчас три энергоблока находятся в работе. Их суммарная нагрузка составляет 1 тыс. 810 МВт. Только за минувшие сутки Ровенская АЭС выработала 66,3 млн кВт/ч электроэнергии.

Согласно отчету, за время работы условия и пределы безопасной эксплуатации нарушены не были.

Экологический, противопожарное и радиационный уровни на атомной электростанции и прилегающей к ней территории не изменялись. Все показатели не превышают действующих норм.

В конце апреля на Ровенской АЭС произошел пожар. Установлено, что был поврежден трансформатор, который загорелся. Пожар ликвидировали силами спасательного отряда по охране станции.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Японии начали вытаскивать топливные стержни одного из трех ядерных реакторов АЭС «Фукусима-1».