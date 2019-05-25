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Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала ООН. Фото: president.gov.ua

Освобождение моряков из плена может сигнализировать о готовности России к миру — Зеленский

25 мая 2019, 15:54
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Освобождение украинских военнопленных моряков, после решения Международного трибунала ООН, может быть первым сигналом о готовности России к миру с Украиной.

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Москва таким образом может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на собственной странице в Facebook.

Увидим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома! — написал Зеленский.

Как известно, 25 ноября 2018 года в Азовском море пограничники и сотрудники ФСБ России совершили силовой захват с применением оружия бронированных катеров «Никополь», «Бердянск», буксира «Яны Капу» и членов их экипажей. В результате вооруженного нападения шесть моряков получили ранения.

Напомним, 25 мая трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву встал на сторону Украины в деле Керченского конфликта. Глава трибунала обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков.

В МИД Украины отметили, что Киев ожидает быстрого выполнения Российской Федерацией решения трибунала ООН по морскому праву относительно освобождения моряков и возвращения кораблей украинских Военно-морских сил.

В Москве заявили, что в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства планируют последовательно отстаивать свою позицию.

Источник: Ракурс


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