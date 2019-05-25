Украина рассчитывает, что РФ выполнит решение трибунала ООН. Фото: Крым Реалии

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Украина ожидает быстрого выполнения Российской Федерацией решения трибунала ООН по морскому праву по освобождению моряков и возвращению кораблей украинских Военно-морских сил.

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В свое время Российская Федерация проиграла похожее дело Arctic Sunrise и тогда была вынуждена быстро освободить пленных. Сегодняшнее решение сигнализирует России о том, что она не может безнаказанно нарушать международное право. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила на собственной странице в Facebook.

Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала, — написала она.

Заместитель главы дипломатического ведомства отметила, что задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общим международным правом.

Тем временем Министерство иностранных дел РФ отреагировало на проигрыш в трибунале ООН. В заявлении, которые опубликовали на сайте МИД, нет комментария относительно требования освободить военнопленных моряков. Там лишь говорится о том, что Москва планирует «в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства… последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию».

Напомним, 25 мая трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву встал на сторону Украины в деле с Керченского конфликта. Глава трибунала обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков.