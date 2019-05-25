Україна розраховує, що РФ виконає рішення трибуналу ООН. Фото: Крим Реалії

https://racurs.ua/ua/n122354-ukrayina-ochikuie-na-shvydke-vykonannya-rosiieu-rishennya-trybunalu-oon-z-morskogo-prava-mzs.html

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Україна очікує на швидке виконання Російською Федерацією рішення трибуналу ООН з морського права щодо звільнення моряків та повернення кораблів українських Військово-морських сил.

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Свого часу Російська Федерація програла схожу справу Arctic Sunrise й тоді була змушена швидко звільнити полонених. Сьогоднішнє рішення сигналізує Росії про те, що вона не може безкарно порушувати міжнародне право. Про це заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила на власній сторінці в Facebook.

Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу, — написала вона.

Заступник глави дипломатичного відомства відзначила, що затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом.

Тим часом Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на програш у трибуналі ООН. У заяві, яку опублікували на сайті МЗС, немає коментаря щодо вимоги звільнити військовополонених моряків. Там лише наголошується про те, що Москва планує «в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію».

Нагадаємо, 25 травня трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права став на бік України у справі з Керченського конфлікту. Глава трибуналу зобов’язав Росію звільнити військовополонених українських моряків.