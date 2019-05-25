Зеленський прокоментував рішення Міжнародного трибуналу ООН. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122356-zvilnennya-moryakiv-iz-polonu-moje-sygnalizuvaty-pro-gotovnist-rosiyi-do-myru-zelenskyy.html

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Звільнення українських військовополонених моряків, після рішення Міжнародного трибуналу ООН, може бути першим сигналом про готовність Росії до миру з Україною.

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Москва таким чином може зробити крок до розблокування переговорів та вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на власній сторінці у Facebook.

Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома! — написав Зеленський.

Як відомо, 25 листопада 2018 року в Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї броньованих катерів «Нікополь», «Бердянськ», буксира «Яни Капу» та членів їхніх екіпажів. Внаслідок збройного нападу шестеро моряків дістали поранень.

Нагадаємо, 25 травня трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права став на бік України у справі Керченського конфлікту. Глава трибуналу зобов’язав Росію звільнити військовополонених українських моряків.

У МЗС України наголосили, що Київ очікує на швидке виконання Російською Федерацією рішення трибуналу ООН з морського права щодо звільнення моряків та повернення кораблів українських Військово-морських сил.

У Москві заявили, що в ході подальшого арбітражного розгляду планують послідовно відстоювати свою позицію.