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Відставку Богдана з посади глави АП підтримали понад 25 тис. осіб. Фото: Актуальная Правда

Відставку Богдана з посади глави АП підтримали понад 25 тис. осіб

25 тра 2019, 15:51
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Відставку Андрія Богдана, який займає посаду голови Адміністрації президента, підтримали понад 25 тис. осіб.

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З приводу відставки Богдана на сайті інтернет-представництва президента були створені три петиції, під кожною з яких зібралось багато голосів.

Так, під однією з петицій набралась потрібна кількість голосів. Тепер президент України має розглянути петицію через три місяці. Автор петиції Олександр Василевський просить звільнити Богдана, так як його призначення порушує закон «Про очищення влади» (люстрацію).

Ще одна петиція про відставку Богдана вже набрала понад 16 тис. голосів. Її автор Андрій Качор також посилається на закон про люстрацію і навіть наводить які саме пункти нібито порушив Богдан.

Знайшли також ще одну петицію, під якою підписались понад чотири тисячі осіб. У ній автор Андрій Мірошниченко вимагає, щоб закон був один для всіх, і закликає президента Зеленського слідувати принципам демократії.

Сам Богдан у ефірі програми «Право на владу» заявив, що він не потрапляє під люстрацію, так як його посаду вивели з державної служби і зазначили в законі як патронатну. Таким чином голова АП не є державним службовцем.

Джерело: Ракурс


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