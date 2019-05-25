Отставку Богдана с должности главы АП поддержали более 25 тыс. человек. Фото: Актуальная Правда

https://racurs.ua/n122355-otstavku-bogdana-s-doljnosti-glavy-ap-podderjali-bolee-25-tys-chelovek.html

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Отставку Андрея Богдана, который занимает должность главы Администрации президента, поддержали более 25 тыс. человек.

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По поводу отставки Богдана на сайте интернет-представительства президента были созданы три петиции, под каждой из которых собралось много голосов.

Так, одной из петиций удалось набралась нужное количество голосов. Теперь президент Украины должен рассмотреть петицию через три месяца. Автор петиции Александр Василевский просит освободить Богдана, так как его назначение нарушает закон «Об очистке власти» (люстрации).

Еще одна петиция об отставке Богдана уже набрала более 16 тыс. голосов. Ее автор Андрей Качор также ссылается на закон о люстрации и даже приводит какие именно пункты якобы нарушил Богдан.

Нашли также еще одну петицию, под которой подписались более четыре тысячи человек. В ней автор Андрей Мирошниченко требует, чтобы закон был один для всех, и призывает президента Зеленского следовать принципам демократии.

Сам Богдан в эфире программы «Право на власть» заявил, что он не попадает под люстрацию, так как его должность вывели из государственной службы и отметили в законе как патронатную. Таким образом глава АП не является государственным служащим.