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Ракурс
Порошенко: Сценарій війни пишеться в Кремлі. Фото: Национальный Банк Новостей

Порошенко: Сценарій війни пишеться в Кремлі

25 тра 2019, 16:18
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Колишній президент України Петро Порошенко прокоментував вердикт Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

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Політик подякував українським дипломатам, які захищають інтереси країни у складний період, та заявив, що пишається українськими моряками, які стали прикладами вірності та відданості. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Звернувся Порошенко також до нової влади України. Так, політик наголосив, що «нові обличчя на Банковій» мали б самі ініціювати звільнення українських заручників та окупованої території, а не чекати поштовху від суспільства.

Також Порошенко заявив, що час жартів пройшов і наразі потрібно діяти. Екс-президент наполягає, що не можна вірити у добросовісність країни-агресора та загравати з РФ, яка хоче зруйнувати українські успіхи.

За словами Порошенка, сценарій війни пишуть в Кремлі і, згідно з цим сценарієм, Україна може отримати мир через капітуляцію.

Зазначимо, що раніше Порошенко назвав пропозицію про мирні переговори з Росію капітуляцією.

Як відомо, у листопаді минулого року Росія захопила українських моряків у Керченській протоці та забрала три військові кораблі.

Порошенко про рішення міжнародного трибуналу. Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні морський трибунал прийняв сторону України у справі з конфлікту на Азові.

Джерело: Ракурс


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