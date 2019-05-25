ФСБ РФ затримала представницю кримськотатарського народу. Фото: Мойка 78

https://racurs.ua/ua/n122358-fsb-rosiyi-pry-v-yizdi-do-krymu-zatrymala-krymsku-tatarku-chubarov.html

Ракурс

Російські прикордонники затримали кримську татарку при в’їзді до окупованого Криму.

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Це сталося 25 травня на контрольно-пропускному пункті Каланчак. Жінку допитували співробітники російської спецслужби. Про це сьогодні повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на власній сторінці у Facebook.

За його інформацією, затриманій 40 років, вона мешкає в місті Саки або Сакському районі. Жінка має стареньких батьків на утриманні, працює в Туреччині. Час від часу вона прибуває до Криму та відвідує рідню.

Згодом Чубаров повідомив, що представницю кримськотатарського народу відпустили.

Нагадаємо, у березні Європейський Союз відреагував на масовий арешт кримських татар на анексованому півострові. Брюссель вимагав, щоб Російська Федерація зупинила дискримінацію щодо кримських татар і дозволила їм користуватися основними свободами і правами людини.