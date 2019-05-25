Паводок в Україні. Фото: ДСНС

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Після паводку у Закарпатській та Івано-Франківській областях рівень води поступово спадає.

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В Івано-Франківській області підтопленими залишаються 27 домогосподарств у п’яти населених пунктах області. Будинки підтоплені в місті Калуш, селищі Букачівці, селах Перевозець, Топорівці, Пнів. Рятувальники з початку паводку евакуювали 76 осіб, відкачали 30 тис. 70 куб. м води. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Закарпатській області наразі підтоплених житлових будинків немає, вода підтопила 90 підвальних приміщення житлових будинків, 153 домогосподарства, 492 га сільськогосподарських угідь та 52 га пасовищ. В регіоні рятувальники здійснили 23 виїзди для надання допомоги населенню, відкачали 31 тис. 400 куб. м води.

У ДСНС наголосили, що рівень води у вищезгаданих областях поступово спадає.

Нагадаємо, у західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. Також водою зруйновані та пошкоджені мости. Жертвою паводку стала 11-річна дитина.