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Паводок в Україні. Фото: ДСНС

Паводок на заході України: рятувальники повідомили про ситуацію на Прикарпатті та Закарпатті (ФОТО)

25 тра 2019, 16:58
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Після паводку у Закарпатській та Івано-Франківській областях рівень води поступово спадає.

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В Івано-Франківській області підтопленими залишаються 27 домогосподарств у п’яти населених пунктах області. Будинки підтоплені в місті Калуш, селищі Букачівці, селах Перевозець, Топорівці, Пнів. Рятувальники з початку паводку евакуювали 76 осіб, відкачали 30 тис. 70 куб. м води. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Закарпатській області наразі підтоплених житлових будинків немає, вода підтопила 90 підвальних приміщення житлових будинків, 153 домогосподарства, 492 га сільськогосподарських угідь та 52 га пасовищ. В регіоні рятувальники здійснили 23 виїзди для надання допомоги населенню, відкачали 31 тис. 400 куб. м води.

У ДСНС наголосили, що рівень води у вищезгаданих областях поступово спадає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. Також водою зруйновані та пошкоджені мости. Жертвою паводку стала 11-річна дитина.

Джерело: Ракурс


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Паводок на заході України: рятувальники повідомили про ситуацію на Прикарпатті та Закарпатті (ФОТО)

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