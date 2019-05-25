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Пожар на грузовом судне. Фото: Bangkok Post

В Таиланде произошел пожар на грузовом судне с химикатами, пострадали более 130 человек (ВИДЕО)

25 мая 2019, 18:35
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Взрыв и пожар на грузовом судне произошли 25 мая в порту Лаем Чабанг в Таиланде.

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Судно перевозило контейнеры с химикатами, один из таких контейнеров загорелся. Об этом заявил начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао, сообщает сегодня издание Bangkok Post.

В результате взрыва пострадали более 130 человек. В Министерстве здравоохранения сообщили, что часть из пострадавших жаловалась на ощущения ожогов на коже, а другая — на раздражение глаз и горла. О серьезных травмах пока не сообщают.

Масштабный пожар тушили 10 единиц специальной техники. Спасатели впоследствии локализовали возгорание и ликвидировали огонь. Сейчас эксперты из полиции устанавливают причины возгорания.

Напомним, на днях в Индии произошел масштабный пожар в четырехэтажном здании. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 17 человек, еще два десятка получили ранения.


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