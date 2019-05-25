Пожар на грузовом судне. Фото: Bangkok Post

https://racurs.ua/n122362-v-tailande-proizoshel-pojar-na-gruzovom-sudne-s-himikatami-postradali-bolee-130-chelovek-video.html

Ракурс

Взрыв и пожар на грузовом судне произошли 25 мая в порту Лаем Чабанг в Таиланде.

Loading...

Судно перевозило контейнеры с химикатами, один из таких контейнеров загорелся. Об этом заявил начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао, сообщает сегодня издание Bangkok Post.

В результате взрыва пострадали более 130 человек. В Министерстве здравоохранения сообщили, что часть из пострадавших жаловалась на ощущения ожогов на коже, а другая — на раздражение глаз и горла. О серьезных травмах пока не сообщают.

Масштабный пожар тушили 10 единиц специальной техники. Спасатели впоследствии локализовали возгорание и ликвидировали огонь. Сейчас эксперты из полиции устанавливают причины возгорания.

Напомним, на днях в Индии произошел масштабный пожар в четырехэтажном здании. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 17 человек, еще два десятка получили ранения.