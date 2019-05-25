Пожежа на вантажному судні. Фото: Bangkok Post

https://racurs.ua/ua/n122362-u-tayilandi-stalasya-masshtabna-pojeja-na-vantajnomu-sudni-z-himikatamy-postrajdaly-ponad-130.html

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Вибух та пожежа на вантажному судні сталися 25 травня в порту Лаем Чабанг у Таїланді.

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Судно перевозило контейнери з хімікатами, один із таких контейнерів загорівся. Про це заявив начальник порту лейтенант Юттхана Мокхао, повідомляє сьогодні видання Bangkok Post.

Внаслідок вибуху постраждали понад 130 осіб. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що частина з постраждалих скаржилася на відчуття опіків на шкірі, а інша — на подразнення очей і горла. Про серйозні травми поки не повідомляють.

Масштабну пожежу гасили 10 одиниць спеціальної техніки. Рятувальники згодом локалізували загоряння й ліквідували вогонь. Наразі експерти з поліції встановлюють причини займання.

Нагадаємо, днями в Індії сталася масштабна пожежа в чотириповерховій будівлі. Жертвами трагедії стали щонайменше 17 осіб, ще два десятки отримали поранення.