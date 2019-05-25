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Пожежа на вантажному судні. Фото: Bangkok Post

У Таїланді сталася масштабна пожежа на вантажному судні з хімікатами, постраждали понад 130 осіб (ВІДЕО)

25 тра 2019, 18:35
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Вибух та пожежа на вантажному судні сталися 25 травня в порту Лаем Чабанг у Таїланді.

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Судно перевозило контейнери з хімікатами, один із таких контейнерів загорівся. Про це заявив начальник порту лейтенант Юттхана Мокхао, повідомляє сьогодні видання Bangkok Post.

Внаслідок вибуху постраждали понад 130 осіб. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що частина з постраждалих скаржилася на відчуття опіків на шкірі, а інша — на подразнення очей і горла. Про серйозні травми поки не повідомляють.

Масштабну пожежу гасили 10 одиниць спеціальної техніки. Рятувальники згодом локалізували загоряння й ліквідували вогонь. Наразі експерти з поліції встановлюють причини займання.

Нагадаємо, днями в Індії сталася масштабна пожежа в чотириповерховій будівлі. Жертвами трагедії стали щонайменше 17 осіб, ще два десятки отримали поранення.


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