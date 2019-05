Масштабна пожежа спалахнула в чотириповерховій будівлі в Індії. Жертвами трагедії стали щонайменше 17 осіб, ще два десятки отримали поранення.

Пожежа спалахнула на заході Індії в місті Сурат. Над будівлею стоїть густий дим, а на телевізійних кадрах було видно, що люди стрибали з верхніх поверхів і намагалася спуститися вниз. Про це повідомляє видання Reuters.

#Surat is burning with pain today.

The ones who are supposed to protect the children have failed.

Nothing will happen.

