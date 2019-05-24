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Стрибали з верхнього поверху: жертвами пожежі в торговому центрі Індії стали 17 осіб. Фото: twitter/ferozwala

Стрибали з верхнього поверху: жертвами пожежі в торговому центрі Індії стали 17 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

24 тра 2019, 19:13
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Масштабна пожежа спалахнула в чотириповерховій будівлі в Індії. Жертвами трагедії стали щонайменше 17 осіб, ще два десятки отримали поранення.

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Пожежа спалахнула на заході Індії в місті Сурат. Над будівлею стоїть густий дим, а на телевізійних кадрах було видно, що люди стрибали з верхніх поверхів і намагалася спуститися вниз. Про це повідомляє видання Reuters.

За словами представника канцелярії головного міністра Гуджарату Віджая Рупані, більшість загиблих були студентами, так як в цій будівлі розташований навчальний центр. За даними поліції, всі загиблі молодше 20 років.

Пожежа виникла близько 16.00 за місцевим часом і швидко поширився. Попередньо передбачається, що причиною стало коротке замикання.

Пожежа в Індії. Фото: twitter / Dmitriy_Hazov

Місцева влада повинна буде провести ретельне розслідування і протягом трьох днів надати звіт про трагічний інцидент.

Як раніше повідомляв «Ракурс», пожежа на заправці в Житомирі відправила на лікарняне ліжко двох осіб. Полум’я знищило кілька автомобілів, перш ніж його вдалося загасити.


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