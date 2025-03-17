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Ракурс
БпЛА вдарили по паливно-енергетичному комплексу. Фото:

Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області рф

17 бер 2025, 09:23
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Країна-агресор росія 17 березня зазнала дронової атаки

В ніч на 17 березня ударні БпЛА вдарили по об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області. Внаслідок «падіння уламків» на одному з об'єктів спалахнула пожежа, є постраждалий. Про це повідомив губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін.

За його словами, асоби РЕБ і протиповітряна оборона «відпрацювали у штатному режимі» і ситуація начебто контрольована.

Також у ніч на 17 березня вибухи гриміли в Краснодарському краї рф. Місцеві заявляють про понад 10 вибухів над Азовським морем і в районі Єйська. У соцмережах припускають, що безпілотники могли летіти в напрямку місцевого військового аеродрому.

Нагадаємо, 15 березня безпілотники атакували НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» у російському Волгограді. Після серії вибухів над містом і роботи ППО в одному з районів помітили загоряння.

Джерело: Ракурс


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