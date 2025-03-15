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Ракурс
БпЛА атакували НПЗ у Волгограді: пролунало 10 вибухів

Добрі дрони прилетіли на НПЗ у Волгограді: пролунало 10 вибухів (ВІДЕО)

15 бер 2025, 08:11
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БпЛА атакували НПЗ у Волгограді: пролунало 10 вибухів.

Після серії вибухів над містом і роботи ППО в одному з районів помітили загоряння. За попередньою інформацією, загорілися поля через падіння уламків.

«ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» — підприємство паливно-масляного профілю у Волгограді, входить до складу ПАТ «ЛУКОЙЛ».

Завод переробляє суміш малосірчистих західносибірських і нижньоволзьких нафт. Нафта надходить нафтопроводом Самара — Тихорецьк.

Джерело: Ракурс


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