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Прыгали с верхнего этажа: жертвами пожара в торговом центре Индии стали 17 человек. Фото: twitter/ferozwala
Прыгали с верхнего этажа: жертвами пожара в торговом центре Индии стали 17 человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n122336-prygali-s-verhnego-etaja-jertvami-pojara-v-torgovom-centre-indii-stali-17-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Масштабный пожар вспыхнул в четырехэтажном здании в Индии. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 17 человек, еще два десятка получили ранения.
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Пожар вспыхнул на западе Индии в городе Сурат. Над зданием стоит густой дым, а на телевизионных кадрах было видно, что люди прыгали с верхних этажей и пыталась спуститься вниз. Об этом сообщает издание Reuters.
#Surat is burning with pain today.— चौकीदार गणेश गायतोंडे (@IndiaKaBoss) 24 мая 2019 г.
The ones who are supposed to protect the children have failed.
Nothing will happen.
Send the names of culprits to @IndiaKaBoss
My people will take very good care of those culprits.#ModiRajya#SuratFire#SuratfireTragedy#surat#fire#SuratNewspic.twitter.com/baYPMuPGHd
По словам представителя канцелярии главного министра Гуджарата Виджая Рупани, большинство погибших были студентами, так как в этом здании находится учебный центр. По данным полиции, все погибшие младше 20 лет.
Пожар возник около 16.00 по местному времени и быстро распространился. Предварительно предполагается, что причиной стало короткое замыкание.
Местные власти должны будут провести тщательное расследование и в течение трех дней предоставить отчет о трагическом инциденте.
Как ранее сообщал «Ракурс», пожар на заправке в Житомире отправил на больничную койку двоих человек. Пламя уничтожило несколько автомобилей, прежде чем его удалось потушить.
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