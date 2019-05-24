Прыгали с верхнего этажа: жертвами пожара в торговом центре Индии стали 17 человек. Фото: twitter/ferozwala

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Ракурс

Масштабный пожар вспыхнул в четырехэтажном здании в Индии. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 17 человек, еще два десятка получили ранения.

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Пожар вспыхнул на западе Индии в городе Сурат. Над зданием стоит густой дым, а на телевизионных кадрах было видно, что люди прыгали с верхних этажей и пыталась спуститься вниз. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам представителя канцелярии главного министра Гуджарата Виджая Рупани, большинство погибших были студентами, так как в этом здании находится учебный центр. По данным полиции, все погибшие младше 20 лет.

Пожар возник около 16.00 по местному времени и быстро распространился. Предварительно предполагается, что причиной стало короткое замыкание.

Местные власти должны будут провести тщательное расследование и в течение трех дней предоставить отчет о трагическом инциденте.

Как ранее сообщал «Ракурс», пожар на заправке в Житомире отправил на больничную койку двоих человек. Пламя уничтожило несколько автомобилей, прежде чем его удалось потушить.