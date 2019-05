Масштабный пожар вспыхнул в четырехэтажном здании в Индии. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 17 человек, еще два десятка получили ранения.

Пожар вспыхнул на западе Индии в городе Сурат. Над зданием стоит густой дым, а на телевизионных кадрах было видно, что люди прыгали с верхних этажей и пыталась спуститься вниз. Об этом сообщает издание Reuters.

#Surat is burning with pain today.

The ones who are supposed to protect the children have failed.

Nothing will happen.

Send the names of culprits to @IndiaKaBoss

My people will take very good care of those culprits.#ModiRajya#SuratFire#SuratfireTragedy#surat#fire#SuratNewspic.twitter.com/baYPMuPGHd