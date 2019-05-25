Едем Бекіров дуже погано себе почуває. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122361-syly-bekirova-zakinchuutsya-advokat-povidomyv-pro-stan-zdorov-ya-politv-yaznya.html

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Кримськотатарський активіст Едем Бекіров дуже погано себе почуває, його стан стабільно важкий.

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У політв’язня, якого російські правоохоронці звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, набрякле обличчя, забиті бронхи. Чоловік погано дихає, майже не відчує пальців ноги. Про це заявив адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, 25 травня повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook.

Його підсадили на інсулін і вливають величезні дози, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував цукор в крові за допомогою таблеток. Кожного місяця дозу збільшують, підшлункова залоза вже не витримує, і це — окрім величезних проблем з серцем. Його сили закінчуються. Едем сказав мені: Іслям, зроби що-небудь мені треба вийти, інакше я просто помру, — зазначив адвокат.

Захисник відзначив, що ще 14 травня політв’язню мали зробити спірографію у лікарні й оцінити ефективність лікування. Однак медики в окупованому Криму затягують цю процедуру.

Як відомо, російські силовики затримали Бекірова на в’їзді у Крим у грудні 2018 року. Він їхав на півострів для того, щоб відвідати матір. Через деякий час Київський райсуд Сімферополя заарештував Бекірова, окупанти підозрюють його у зберіганні вибухових речовин.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляла, що Едем Бекіров, який незаконно утримується у сімферопольському СІЗО, понад тиждень не отримував ліків. Через те, що політв’язень Бекіров не вживає необхідні ліки у нього може статися «цукрова кома».