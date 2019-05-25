Эдем Бекиров очень плохо себя чувствует. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n122361-bekirova-pokidaut-sily-advokat-soobschil-o-sostoyanii-zdorovya-politzakluchennogo.html

Ракурс

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров очень плохо себя чувствует, его состояние стабильно тяжелое.

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У политзаключенного, которого российские правоохранители обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, отекло лицо, забиты бронхи. Мужчина плохо дышит, почти не почувствует пальцев ноги. Об этом заявил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, 25 мая сообщает «Крымская солидарность» в Facebook.

Его подсадили на инсулин и вливают огромные дозы, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. Каждый месяц дозу увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это помимо огромных проблем с сердцем. Его силы заканчиваются. Эдем сказал мне: Ислям, сделай что-нибудь мне нужно выйти, иначе я просто умру, — отметил адвокат.

Защитник отметил, что еще 14 мая политзаключенному должны были сделать спирографию в больнице и оценить эффективность лечения. Однако медики в оккупированном Крыму затягивают эту процедуру.

Как известно, российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым в декабре 2018 года. Он ехал на полуостров для того, чтобы навестить мать. Через некоторое время Киевский райсуд Симферополя арестовал Бекирова, оккупанты подозревают его в хранении взрывчатых веществ.

Напомним, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что Эдем Бекиров, который незаконно содержится в симферопольском СИЗО, больше недели не получал лекарств. Из-за того, что политзаключенный Бекиров не принимает необходимые лекарства у него может произойти «сахарная кома».