Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Huawei исключили из ассоциации SD и Wi-Fi. Фото: CNN.com

Компанию Huawei исключили из ассоциаций SD и Wi-Fi

25 мая 2019, 17:29
999

Компанию Huawei («Хуавэй») из своего состава исключили организации SD Card Association и Wi-Fi Alliance.

Loading...

Корпорацию-гиганта вычеркнули из списка партнеров карты памяти SD и microSD. Также в корпорации официально подтвердили, что прекратили сотрудничество с Huawei. Об этом сообщает 4pda.

В Huawei успокоили пользователей и заявили, что это не повлияет на использование SD-карт в смартфонах Huawei. Юзеры могут продолжать покупать и использовать эти продукты.

Относительно исключения из Wi-Fi Alliance, то Huawei может и дальше использовать Wi-Fi в своих устройствах, но она отстранена от непосредственного участия в улучшении этой технологии.

Как известно, SD Card Association — некоммерческая организация, ее основали в 2000 году компании Panasonic, SanDisk и Toshiba. Организация занимается стандартизацией карт памяти. Компании, которые не являются членами ассоциации, не могут официально разрабатывать и производить продукты по установленным стандартам.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Следовательно, китайский гигант больше не будет иметь доступ к сервисам корпорации Google. Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei.

Ограничение приведет к тому, что технический гигант больше не сможет обновлять операционную систему Android от Google, а его новые пользователи не смогут пользоваться сервисом Google Play Store, а также приложениями Gmail и YouTube.

Впоследствии Huawei получила временную лицензию на работу в США, которая будет действовать 90 дней. Это право получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Паводок на западе Украины: спасатели сообщили о ситуации на Прикарпатье и Закарпатье (ФОТО)

На Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает. Спасатели продолжают откачивать воду из наиболее пострадавших территорий

Новости Украины
16:58

Освобождение моряков из плена может сигнализировать о готовности России к миру — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнение РФ решения трибунала ООН по морскому праву по освобождению моряков и возвращению кораблей украинских ВМС может быть сигналом о готовности Москвы к миру

Новости Украины
15:54
Новости партнеров
Загрузка...