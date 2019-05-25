Huawei исключили из ассоциации SD и Wi-Fi. Фото: CNN.com

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Компанию Huawei («Хуавэй») из своего состава исключили организации SD Card Association и Wi-Fi Alliance.

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Корпорацию-гиганта вычеркнули из списка партнеров карты памяти SD и microSD. Также в корпорации официально подтвердили, что прекратили сотрудничество с Huawei. Об этом сообщает 4pda.

В Huawei успокоили пользователей и заявили, что это не повлияет на использование SD-карт в смартфонах Huawei. Юзеры могут продолжать покупать и использовать эти продукты.

Относительно исключения из Wi-Fi Alliance, то Huawei может и дальше использовать Wi-Fi в своих устройствах, но она отстранена от непосредственного участия в улучшении этой технологии.

Как известно, SD Card Association — некоммерческая организация, ее основали в 2000 году компании Panasonic, SanDisk и Toshiba. Организация занимается стандартизацией карт памяти. Компании, которые не являются членами ассоциации, не могут официально разрабатывать и производить продукты по установленным стандартам.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Следовательно, китайский гигант больше не будет иметь доступ к сервисам корпорации Google. Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei.

Ограничение приведет к тому, что технический гигант больше не сможет обновлять операционную систему Android от Google, а его новые пользователи не смогут пользоваться сервисом Google Play Store, а также приложениями Gmail и YouTube.

Впоследствии Huawei получила временную лицензию на работу в США, которая будет действовать 90 дней. Это право получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.