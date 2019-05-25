Huawei виключили з асоціації SD та Wi-Fi. Фото: CNN.com

https://racurs.ua/ua/n122360-kompaniu-huawei-vykluchyly-z-asociaciyi-sd-ta-wi-fi.html

Ракурс

Компанію Huawei («Хуавей») зі свого складу виключили організації SD Card Association та Wi-Fi Alliance.

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Корпорацію-гіганта викреслили із списку партнерів карти пам’яті SD і microSD. Також у корпорації офіційно підтвердили, що зупинили співпрацю з Huawei. Про це повідомляє 4pda.

У Huawei заспокоїли користувачів та заявили, що це не вплине на використання SD-карт в смартфонах Huawei. Юзери можуть продовжувати купувати і використовувати ці продукти.

Щодо виключення з Wi-Fi Alliance, то Huawei може і далі використовувати Wi-Fi в своїх пристроях, але вона відсторонена від безпосередньої участі в поліпшенні цієї технології.

Як відомо, SD Card Association — некомерційна організація, її заснували в 2000 році компанії Panasonic, SanDisk та Toshiba. Організація займається стандартизацією карт пам’яті. Компанії, які не є членами асоціації, не можуть офіційно розробляти і виробляти продукти за встановленими стандартами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вніс компанію Huawei в торговий список з обмеженням діяльності. Відтак, китайський гігант більше не буде мати доступ до сервісів корпорації Google. Сервіс Google Play буде доступний тільки на вже існуючих гаджетах від Huawei.

Обмеження призведе до того, що технічний гігант більше не зможе оновлювати операційну систему Android від Google, а його нові користувачі не зможуть користуватися сервісом Google Play Store, а також додатками Gmail і YouTube.

Згодом Huawei отримала тимчасову ліцензію на роботу в США, яка діятиме 90 днів. Це право отримала не лише Huawei, але й 68 пов’язаних з нею компаній.