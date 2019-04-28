Политзаключенный Бекиров не получает лекарства больше недели. Фото: UATV

https://racurs.ua/n121358-politzakluchennyy-bekirov-ne-poluchaet-lekarstva-bolshe-nedeli-suprun.html

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Эдем Бекиров, который незаконно содержится в симферопольском СИЗО, не получает лекарства больше недели.

Так как политзаключенный Бекиров не принимает необходимые лекарства у него может произойти «сахарная кома», сообщила на своей странице в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, ссылаясь на слова родственников пленника.

Отметим, что Бекирова задержали на въезде в Крым в декабре 2018 года. Он ехал на полуостров для того, чтобы навестить мать. Его задержали российские силовики. Через некоторое время Киевский райсуд Симферополя арестовал Бекирова.

По словам адвоката пленного Алексея Ладина, Бекирова подозревают в хранении взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что военнопленному украинскому моряку сделали операцию на руке в Москве. Врачи вытащили осколки и пересадили здоровые сухожилия в поврежденную руку.