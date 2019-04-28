Політв’язень Бекіров не отримує ліків понад тиждень. Фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n121358-politv-yazen-bekirov-ne-otrymuie-likiv-ponad-tyjden-suprun.html

Ракурс

Едем Бекіров, який незаконно утримується у сімферопольському СІЗО, не отримує ліків понад тиждень.

Через те, що важко хворий політв’язень Бекіров не вживає необхідні ліки у нього може статися «цукрова кома», повідомила на своїй сторінці у Twitterв.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, посилаючись на слова родичів полоненого.

Зазначимо, що Бекірова затримали на в’їзді у Крим у грудні 2018 року. Він їхав на півострів для того, щоб відвідати матір. Його затримали російські силовики. Через деякий час Київський райсуд Сімферополя заарештував Бекірова.

За словами адвоката полоненого Олексія Ладіна, Бекірова підозрюють у зберіганні вибухових речовин.

Раніше повідомлялося, що військовополоненому українському моряку зробили операцію на руці в Москві. Лікарі витягли осколки і пересадили здорові сухожилля в пошкоджену руку.