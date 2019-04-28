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Ракурс
Смертельные выборы в Индонезии. Фото: www.aa.com.tr

Смертельные выборы в Индонезии: число умерших из-за переутомления выросло до 270 человек

28 апр 2019, 20:36
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Во время выборов в Индонезии умерли 272 члена избирательных комиссий. Смерти сотрудников комиссий связывают с переутомлением и большим количеством обязанностей, которые они выполняли.

Сначала в Центральной избирательной комиссии Индонезии сообщили о смерти 92 человек, впрочем, уже сегодня, 28 апреля, пресс-секретарь индонезийского ЦИК сообщил об увеличении количества умерших вследствие переутомления до 272 человек, передает DW.

Отмечается, что еще 1878 сотрудников комиссий находятся в больницах. Из-за массовых смертей членов избирательных комиссий в Индонезии ЦИК начали обвинять в безрассудстве и неумении управлять персоналом.

Министерство финансов страны разрабатывает план выделения денежных компенсаций семьям погибших.

Напомним, выборы 17 апреля в Индонезии стали наиболее масштабными за всю историю страны. В них приняли участие более 150 млн человек. На этих выборах граждане страны выбирали президента и депутатов парламента.


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