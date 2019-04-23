Более 90 членов избирательных комиссий умерли при подсчете голосов в Индонезии. Фото: Информ-UA

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При подсчете голосов на выборах в Индонезии умерли 92 члена избирательных комиссий. По данным следствия, люди умерли от переутомления.

В Индонезии 17 апреля прошли масштабные выборы, на которых жители страны выбирали президента и парламент, сообщает The Straits Times.

Изначально в Центризбиркоме страны (KPU) заявили о смерти 54 членов избирательных комиссий. Сегодня же поступили новые данные о том, что количество умерших возросло до 92 человек. Еще 32 человек госпитализировали в больницы.

По словам главы ЦИК страны Арифа Будимана, члены комиссий переутомились, потому что у них было большое количество обязанностей. Они должны были завершить подсчет голосов в вечер дня, когда проходили выборы.

Отмечается, что последние выборы в Индонезии были названы самыми масштабными, поскольку явка составила 80% из 192 млн граждан страны, которые имеют право голосовать.