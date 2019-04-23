Понад 90 членів виборчих комісій померли під час підрахунку голосів в Індонезії. Фото: Информ-UA

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Під час підрахунку голосів на виборах в Індонезії померли 92 члена виборчих комісій. За даними слідства, люди померли від перевтоми.

В Індонезії 17 квітня пройшли наймасштабніші вибори, на яких жителі країни обирали президента і парламент, повідомляє The Straits Times.

Спочатку в Центрвиборчкомі країни (KPU) заявили про смерть 54 членів виборчих комісій. Сьогодні ж надійшли нові дані про те, що кількість померлих зросла до 92 осіб. Ще 32 осіб було госпіталізовано до лікарні.

За словами глави ЦВК країни Аріфа Будімана, члени комісій перевтомилися, тому що у них була велика кількість обов’язків. Вони повинні були завершити підрахунок голосів увечорі дня, коли проходили вибори.

Зазначається, що останні вибори в Індонезії були названі наймасштабнішими, оскільки явка склала 80% з 192 млн громадян країни, які мають право голосувати.