Президент Індонезії використовує голограму для агітації на виборах

https://racurs.ua/ua/n120678-layvhak-dlya-zelenskogo-prezydent-indoneziyi-vykorystovuie-gologramu-dlya-agitaciyi-na-vyborah.html

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Чинний президент Індонезії Джоко Відодо використовує власну голограму для агітації виборців на майбутніх президентських виборах (17 квітня). У такий спосіб він намагається збільшити електоральну базу, залучивши до агітації максимально можливу кількість виборців.

Відодо широко використовує під час виборчої кампанії технології голографічних зображень, повідомляє Reuters.

Голос президента, яким промовляє до виборців голограма, відразу зізнається в тому, що на зустрічі використовується технологія. Політтехнологи Відодо вже декілька разів використали голограму під час передвиборчої агітації у селах поблизу Джакарти.

На голограмі президент країни зображений у простому одязі (біла сорочка, джинси і кросівки), він розповідає виборцям про те, як вирішуватиме проблеми освіти і зайнятості. Метою використання таких технологій є спроба зібрати якомога більше голосів серед виборців у селах, а також серед молоді, яка схвально реагує на новинки.

Голографічне зображення пояснює, що технологію розробили саме індонезійські айтішники.

Використання голограм не є новинкою у передвиборчих кампаніях. Ними широко послуговувалися індійські політики, а також турецький лідер Ердоган. У такий спосіб політики здатні «з'явитися» та агітувати у декількох місцях одночасно.

Нагадаємо, що 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати між кандидатами під час телемосту. Заочну дискусію планували провести, якщо 19 квітня Володимир Зеленський прийде на «Олімпійський», а Петро Порошенко в цей час буде в студії Суспільного.

Згодом керівник НСТУ Зураб Аласанія пояснив, що телемосту в прямому ефірі Суспільного між Зеленським і Порошенком не буде, оскільки це заборонено правилами.