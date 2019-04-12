Президент Индонезии использует голограмму для агитации на выборах

https://racurs.ua/n120678-layvhak-dlya-zelenskogo-prezident-indonezii-ispolzuet-gologrammu-dlya-agitacii-na-vyborah-video.html

Ракурс

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо использует собственную голограмму для агитации избирателей на предстоящих президентских выборах (17 апреля). Таким образом он пытается увеличить электоральную базу, привлекая к агитации максимально возможное количество избирателей.

Видодо широко использует во время избирательной кампании технологии голографических изображений, сообщает Reuters.

Голос президента, с которым обращается к избирателям голограмма, сразу признается в том, что на встрече используется технология. Политтехнологи Видодо уже несколько раз использовали голограммы во время предвыборной агитации в селах возле Джакарты.

На голограмме президент страны изображен в простой одежде (белая рубашка, джинсы и кроссовки), он рассказывает избирателям о том, как хочет решать проблемы образования и занятости. Целью использования таких технологий является попытка собрать как можно больше голосов среди избирателей в селах, а также среди молодежи, которая одобрительно реагирует на новинки.

Голографическое изображение объясняет, что технологию разработали именно индонезийские айтишники.

Использование голограмм не является новинкой в ​​предвыборных кампаниях. Ими широко пользовались индийские политики, а также турецкий лидер Эрдоган. Таким образом политики способны «появиться» и агитировать в нескольких местах одновременно.

Напомним, что 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты между кандидатами во время телемоста. Заочную дискуссию планировали провести, если 19 апреля Владимир Зеленский придет на «Олимпийский», а Петр Порошенко в это время будет в студии Общественного.

Впоследствии руководитель НОТУ Зураб Аласания объяснил, что телемоста в прямом эфире Общественного между Зеленским и Порошенко не будет, поскольку это запрещено правилами.