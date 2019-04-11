Аласания объяснил, возможно ли Зеленскому и Порошенко дебатировать по телемосту? фото — RFL/RL

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Руководитель Национальной общественной телерадиокмпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания объяснил, возможны ли дебаты между кандидатами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во время телемоста.

Аласания сообщил изданию theБабель, что телемоста в прямом эфире «Общественного» между Зеленским и Порошенко не будет, поскольку это запрещено правилами.

«Если 19 апреля придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно», — сообщил Аласания и добавил, что штаб Зеленского не заинтересован в дебатах в студии Общественного.

Напомним, что идею с мостом в прямом эфире между кандидатами сегодня озвучили в штабе Зеленского. Заочную дискуссию планируют провести, если 19 апреля Владимир Зеленский придет на «Олимпийский», а Петр Порошенко в это время будет в студии Общественного.

Как известно, после первого тура выборов на Банковой начали настаивать на проведении дебатов между кандидатами в президенты. Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты на НСК «Олимпийский».

В среду, 11 апреля, представители избирательных штабов кандидатов в президенты встретились на стадионе, но так и не пришли к согласию относительно даты проведения дебатов. В Порошенко настаивали на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19 апреля предлагали встретиться на Общественном. Команда Зеленского с этим не согласилась.