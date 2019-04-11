Аласанія пояснив, чи можливо Зеленському та Порошенку дебатувати по телемосту, фото — RFL/RL

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Керівник Національної суспільної телерадіокмпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія пояснив, чи можливі дебати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком під час телемосту.

Аласанія повідомив виданню theБабель, що телемосту в прямому ефірі Суспільного між Зеленським і Порошенком не буде, оскільки це заборонено правилами.

«Якщо 19 квітня прийде Порошенко, він отримає свій час в ефірі, але це буде нецікаво», — повідомив Аласанія і додав, що штаб Зеленського не зацікавлений у дебатах в студії Суспільного.

Нагадаємо, що ідею з телемостом у прямому ефірі між кандидатами сьогодні озвучили в штабі Зеленського. Заочну дискусію планують провести, якщо 19 квітня Володимир Зеленський прийде на «Олімпійський», а Петро Порошенко в цей час буде в студії Суспільного.

Як відомо, після першого туру виборів на Банковій почали наполягати на проведенні дебатів між кандидатами в президенти. Зеленський запросив Порошенка провести дебати на НСК «Олімпійський».

У середу, 11 квітня, представники виборчих штабів кандидатів у президенти зустрілися на стадіоні, але так і не дійшли згоди щодо дати проведення дебатів. В Порошенка наполягали на проведенні дебатів на стадіоні 14 квітня, а 19 квітня пропонували зустрітися на Суспільному. Команда Зеленського з цим не погодилася.